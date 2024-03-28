Дунайское пароходство спустило на воду третью SLG-баржу

«Украинское Дунайское пароходство» завершило строительство третьей баржи SLG и готово строить до 10 единиц судов ежегодно.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«Спустили уже третью баржу SLG. Технология конверсии нашим заводом полностью отработана. Мы готовы строить до 10 барж в год с возможностью увеличения объема на 20%. Однако пока УДП несамоходным флотом обеспечено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году предприятие выполнило большой объём ремонтов и завершило формирование резерва самоходного флота для перевозок до 200 тыс. т грузов в месяц. В УДП появилась возможность принимать также флот других предприятий и компаний.

По словам Москаленко, заказ есть, работой завод обеспечен.

Он также сообщил, что производственной площадкой Килийского судостроительно-судоремонтного завода заинтересовались известные производители из других стран. Продолжаются консультации.

«На самом деле у нас есть всё необходимое для размещения любого производства — инфраструктура, коммуникации, площади, рабочие руки, а главное — удобная логистика, которая позволяет морем импортировать оборудование/комплектующие и рекой экспортировать готовую продукцию в страны ЕС», — отметил Москаленко.

Одесса News информировала, что ЧАО «Украинское дунайское пароходство» готовит к модернизации первое самоходное судно, в начале февраля завершило строительство второй SLG-баржи.

Фото: Дмитрий Москаленко/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy