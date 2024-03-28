Минэнерго не рассматривает вопрос повышения тарифов на свет …пока

Министерство энергетики Украины не рассматривает сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом 27 марта министр энергетики Герман Галущенко заявил в эфире национального телемарафона, фрагмент которого в Telegram опубликовала пресс-служба Минэнерго.

«Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы её прошли – спокойно, стабильно и без отключений», – пояснил министр.

Сейчас, по его словам, говорить о повышении тарифов преждевременно.

«Мы ещё не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки, — ред.), не проведена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов», – добавил Галущенко.

Для справки. 30 мая 2023 года правительство Украины приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

До этого в Украине действовали тарифы на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потреблявших до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объём потребления составлял более 250 кВт-час.

Одесса News информировала о заявлении Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что до конца отопительного сезона 2023-2024 года коммунальные тарифы для населения на электричество, газ и тепло не будут меняться.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy