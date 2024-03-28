Когда в Одессе завершится отопительный сезон

В Одессе отопительный сезон завершится 7 апреля.

Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова на Telegram-канале «Одесса. Официально».

«Такое решение принято с учётом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак», — отметила директор КП.

Также она напомнила должникам о необходимости своевременно оплачивать счета за тепло.

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