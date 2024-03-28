В Одессе и Киеве СБУ задержала агентурную группу ФСБ

В результате спецоперации в Киеве и Одессе задержаны два агента ФСБ, готовившие ракетные удары по воинским частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трёх регионах Украины.

Об этом в Facebook сообщило Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что в зоне особого внимания агентов были армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ.

«Сначала злоумышленники пытались найти места базирования украинских войск, а затем направить оккупантам соответствующие координаты для корректировки воздушных атак. Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты питания подразделениям Сил обороны», — говорится в сообщении.

Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после её обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

По имеющимся в СБУ данным, эта информация требовалась агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили разведывательную активность российских агентов и поэтапно задокументировали её. Также были приняты меры по обеспечению мест базирования Сил обороны и усилена защита критической инфраструктуры.

На завершающем этапе спецоперации оба злоумышленника были задержаны «на горячем», когда они шпионили за потенциальными «целями» для оккупантов.

По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин. В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Оба агента действовали отдельно друг от друга и получали из России денежное вознаграждение за сотрудничество в пользу страны-агрессора.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ и банковские карты, на которые поступали российские средства.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Одесса News информировала, что в марте 2023 года к 8 годам за решёткой приговорена информатор из Черноморска Одесской области, которая «сливала» врагу позиции украинских защитников.

Фото: УСБУ в Одесской области/Facebook

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