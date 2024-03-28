Россияне и сейчас не оставляют попыток захватить остров Змеиный

Российские военные до сих пор пытаются захватить украинский остров Змеиный, что в Одесской области, дабы установить контроль над всеми торговыми путями, выходящими из украинских портов.

Однако, по заявлению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, «это нереально».

«Освобождение острова Змеиный было стратегической операцией, потому что она привела к возобновлению судоходства. Россияне об этом прекрасно знали, потому и захватили остров в первый же день», – пояснил разведчик.

Глава военной разведки Украины также рассказал, что «россияне не оставляют попыток вернуть этот остров. Регулярно наносят ракетно-бомбовые удары. Несколько раз к нам поступала информация, и мы видели её подтверждение, о подготовке подобной операции, как мы в своё время проводили. Но не смогли они пойти на это. Потому что увидели, что выбить гарнизон с острова уже нереально», – подчеркнул Буданов.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого в интервью в документальном проекте «ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым», опубликованном в YouTube телеканалом «Мы – Украина», этапов операции по освобождению Змеиного от оккупантов было три.

«В три этапа. С первого раза не получилось. Это нормально. Не смогли полностью зачистить остров… Что, возможно, не учли? Это уже потом исправили. Что российская сторона будет располагать средствами ПВО на катерах, потому что они не могли их завезти на остров Змеиный», – отметил он.

Представитель ГУР рассказал, что когда оккупанты поняли, что уже не способны ни восстановиться, ни существенно нарастить силы на Змеином, то это, скорее всего, стало переломным моментом в освобождении острова.

Буданов добавил, что после этого российские захватчики «уже нервничали».

«Начали их выбивать ракетно-артиллерийскими ударами после того, как была высадка. И наконец, заставили их после огромных потерь оттуда бежать. И сразу же зашли другие группы», – сказал начальник ГУР.

Скибицкий подчеркнул, что это был «первый опыт высадки морского десанта на оккупированной территории».

Как сообщала Одесса News, российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационных войск.

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного «шагом доброй воли», а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы. 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

В районе острова 5 декабря 2023 года ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

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