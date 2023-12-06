В районе острова Змеиный уничтожен российский бомбардировщик Су-24М

В районе острова Змеиный (Одесская область) 5 декабря уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по южным территориям Одесской области.

Одесса News информировала, что в ночь на 2 декабря противник атаковал Украину 11 ударными БпЛА типа «Shahed» из мыса Чауда (Крым), 10 из которых сбиты над территорией Одесской области.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

Фото иллюстративное

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