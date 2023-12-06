Прошедшей ночью в небе над Одесской областью сбито 9 беспилотников врага

В ночь на 6 декабря оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed» по двум направлениям – мыс Чауда (Крым) и Курская область РФ.

Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА «Shahed-136/131», сообщает ВС ВСУ.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

На Южном направлении уничтожено 19 ударных БпЛА «SHAHED-136/131», из которых 9 на Одесщине, 7 — в Николаевской и Кировоградской областях и 3 на Херсонщине .

К сожалению, враг попал по объектам в Херсонской и Кировоградской областях, разрушения и повреждения получили инфраструктурные объекты, частное фермерское хозяйство и сельхозтехника. Обломками от сбитых дронов повреждены гражданские объекты Николаевской области. Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Одесса News информировала, что 5 декабря 2023 года в районе острова Змеиный (Одесская область) уничтожен российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по южным территориям Одесской области.

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