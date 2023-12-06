Ермак: У Украины есть план, но без помощи США есть риск проиграть войну с Россией

Отсрочка предоставления Киеву американской помощи была бы чревата опасностью того, что Украина проиграет войну с Россией.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря во время своего официального визита в США, сообщает «Голос Америки».

По словам Ермака, в случае задержки с предоставлением помощи возникнет большой риск того, что Украина останется в том же положении, в котором находится сейчас.

«Это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению и создаст большой риск проиграть эту войну», – подчеркнул он.

Ермак заявил, что отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере $43 млрд. Он призвал Конгресс как можно скорее проголосовать по пакету помощи, заявив, что у Киева есть план на следующий год.

«У нас действительно есть план, и этот план включает военные операции, … включает дипломатическую деятельность и, конечно, включает наше сотрудничество в сфере коммуникаций и информации», – сказал глава ОП.

Одесса News информировала, что по заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, НАТО должен быть готов к «плохим новостям» с фронта в Украине, поскольку война всё ещё продолжается и что Запад должен поддерживать Украину «как в хорошие, так и в плохие времена».

5 декабря в Сенате США провалились переговоры по согласованию пакета помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обвинил Байдена в игнорировании беспокойств республиканцев.

«Есть отсутствие чёткой стратегии в Украине, пути к разрешению конфликта или плана адекватного обеспечения ответственности за помощь, оказываемую американскими налогоплательщиками. Между тем администрация постоянно игнорирует катастрофу на нашей собственной границе. Республиканцы в Палате представителей решили, что любой дополнительный пакет мер по национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы», – заявил Джонсон.

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