Владимир Зеленский встретился с актёром из США Беном Стиллером

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с голливудским актёром, режиссёром, сценаристом и продюсером Беном Стиллером, который посещает Украину как посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Бен Стиллер посетил Офис Главы государства после поездки в деоккупированные населённые пункты Киевской области, в частности, в разрушенных жилых кварталах Ирпеня, где пообщались с людьми, пережившими оккупацию.

«Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело – увидеть всё это своими глазами. Такое впечатляет гораздо сильнее», – сказал Бен Стиллер.

«То, что вы увидели в Ирпене, – безусловно, страшно. Но ещё страшнее даже просто представить, что происходит в населённых пунктах, которые пребывают под временной оккупацией на востоке», – отметил Владимир Зеленский.

Зеленский и Стиллер обсудили потребности временно перемещённых лиц в Украине, а также тех, кто находится в Польше, которую Бен Стиллер посетил накануне.

Отдельно Глава государства сделал акцент на нарушении прав принудительно депортированных в Россию украинцев, в том числе детей.

С американским гостем встретился также Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чём он сообщил в Тwitter.

«Во Всемирный день беженцев я приветствовал посла доброй воли УВКБ ООН Бена Стиллера в МИД Украины. Мы обсуждали пути решения острых потребностей украинцев, бежавших от российской агрессии. Я подчеркнул, что насильственное перемещение граждан Украины и детей по россии требует жёсткой реакции», — отметил Кулеба.

Как сообщала Одесса News, голливудский актёр и Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер 19 июня прибыл в Украину. Он посетил Львов, а также освобождённые населённые пункты Киевской области.

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