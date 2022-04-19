55 дней войны: ликвидировано около 20800 российских военных, 802 танка

Вооружённые силы Украины за 55 дней войны с 24 февраля по 19 апреля ликвидировали около 20800 российских военных.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Facebook.

Также враг потерял танков 802 единицы, боевых бронированных машин — 2 063, артиллерийских систем — 386, РСЗО — 132, средств ПВО — 67, самолётов — 169, вертолётов — 150, автомобильной техники — 1495, кораблей/катеров — 8, цистерн с ГСМ — 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 158, специальной техники – 27, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

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