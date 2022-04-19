Мэр Херсона просит Зеленского объяснить, как работать в условиях оккупации

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал Президента Владимира Зеленского объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

Об этом со ссылкой на мэра Херсона сообщает Украинская правда.

«Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета… в случае попыток установления на территории громады, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, смены флага, введения «рублёвой зоны», – пишет Колыхаев.

Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности, мэр Херсона просит максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности того, что касается:

● написания должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удалённый режим работы с изменением соответственно местонахождения административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов;

● исполнения полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет;

● дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населённых пунктов громады (свето-, газо-, водо-, электроснабжение , вывоз мусора и т.д.».

Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.

Как сообщала Одесса News, в Геническе Херсонской области российские захватчики вывесили на здании райадминистрации советский флаг и восстановили памятник Ленину.

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