Президент Украины отметил труд трёх одесских педагогов

Указом Президента Украины №590/2023 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работников образования» высокими государственными наградами отмечен труд трёх педагогов Одессы.

Текст Указа опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«За значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм» награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени Владислава Марсакова — учительница коммунального учреждения «Ришельевский научный лицей» Одесского областного совета.

Почетное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено Олегу Денисову — учителю Одесского лицея № 1 имени А.П.Быстриной Одесского городского совета, а звание «Заслуженный работник образования Украины» — Иосифу Дидышко, директору Одесского профессионального колледжа транспортных технологий.

Одесса News информировала, что в канун Дня работников образования председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер поздравил и вручил награды педагогам Одесской области.

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