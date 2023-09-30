Одесские библиотекари отмечают свой профессиональный праздник

30 сентября одесские библиотечные работники вместе со своими коллегами всей Украины отмечают профессиональный праздник — Всеукраинский день библиотек.

Накануне праздника стало известно, что Одесская областная научная библиотека попала в ТОП-5 библиотек Украины, как первая публичная библиотека в Украине. Она была учреждена в 1829 году как городская библиотека свободного доступа — без ограничений по имущественному и социальному признакам. В фонде библиотеки насчитывается более 5.4 миллионов документов и книг на 130 языках мира.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в одесской Центральной городской библиотеке им. И. Франко для взрослых и библиотеке-филиале №21 для детей состоялось торжественное награждение библиотекарей.

Отмечается, что директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга поздравил библиотекарей с профессиональным праздником, отметив их плодотворную работу по воспитанию молодого поколения и развитию библиотек как культурных центров.

Как отметил Иван Липтуга, сегодня библиотека – культурное пространство. И очень важно, чтобы библиотеки были самыми популярными книжными центрами для разных категорий населения.

«Наша задача – создать возможности для привлечения международных и бизнес-партнеров, чтобы библиотеки могли конкурировать с другими структурами и предлагать необходимые услуги населению. Сегодня мы приступили к работе по связям с городами-побратимами Одессы, чтобы каждая библиотека сделала свой выбор и создала экспозицию, которая популяризирует город-побратим, с которым Одесса развивает связи. Тем самым мы хотим подчеркнуть, что Одесса – город мультикультурный», — сказал Иван Липтуга.

По случаю профессионального праздника библиотекарям вручили награды: Почётное отличие Одесского городского головы «Благодарность», почётные грамоты одесского Исполнительного комитета и Благодарности от Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.

Юные таланты, обучающиеся в художественных школах Одессы №1 им. Э. Гилельса, 7, 8, 15 им. Боевой и Одесской Национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой, представили библиотекарям свои выступления.

Инфографика: Укринформ

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy