Президент отметил труд одесских медиков

Накануне Дня медицинского работника Президент Украины Владимир Зеленский наградил группу медицинских работников Одесской области государственными наградами.

Полный текст Указа №257/2021 публикуется на официальном сайте Президента Украины.

В частности, за весомый личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, спасение жизни людей в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 и высокое профессиональное мастерство награждена медалью «За воинскую службу Украине» Савраненко Анна Григорьевна — старший боевой медик 28-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины, старший сержант; медалью «За спасённую жизнь» Потапов Игорь Викторович — старший ординатор отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Вооружённых Сил Украины, подполковник медицинской службы.

Звания «Заслуженный врач Украины» удостоены Гейко Александр Александрович — врач отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Вооружённых Сил Украины; Малютенко Ольга Юрьевна — врач отделения коммунального некоммерческого предприятия «Детский консультативно-диагностический центр» Одесского городского совета; Пилипюк Николай Витальевич — заведующий отделения коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница №11» Одесского городского совета.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Украины» удостоена Янаки Раиса Николаевна — главная медицинская сестра коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница №11» Одесского горсовета.

Как сообщала Одесса News, 18 июня Одесский городской голова вручил документы на квартиры двум одесским медикам, которые долгие годы состояли на квартирном учёте.

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