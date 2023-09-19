Зеленский в США посетил клинику, где лечатся раненые украинские военные

В Нью-Йорке (США) Президент Украины Владимир Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital, где проходят лечение и реабилитацию раненые украинские военнослужащие.

Об этом 19 сентября сообщил Офис Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства осмотрел комнату реабилитации, где установлено специальное оборудование для восстановления возможностей раненых воинов, пообщался с военнослужащими и пожелал выздоровления.

Президент наградил защитников орденами «За мужество» III степени.

«Благодарю вас за то, что продолжаете бороться за наше государство, защищать его границы. Также благодарю врачей и всех тех, кто поддерживает украинских солдат с самого начала полномасштабной войны. Мы будем всех вас ждать, вы нам нужны – каждый боец Украины – для того, чтобы победить врага. Благодарю вас за службу! Все гордятся вами! Желаю выздоровления, победы и возвращения домой!» – сказал он.

Также орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены физиотерапевт клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Ребекка Гонзалез, президент и генеральный директор корпорации Northwell Health Майкл Даулинг, старший физиотерапевт клиники Staten Island University Hospital Ocean Breeze Питер Леоне.

Протезирование и реабилитация украинских воинов осуществляется при поддержке неприбыльной организации Kind Deeds. Владимир Зеленский вручил награду Главы государства «Золотое сердце» президенту и основателю Kind Deeds Александру Рубцову.

Одесса News информировала, что 9 сентября Одессу посетили защитники Украины, получившие ранения и пользующиеся креслами, побывали на инклюзивном пляже.

Фото: ОПУ

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