Президент Украины прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США.

Об этом он сообщил вечером 18 сентября.

«США. Нью-Йорк. Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего – поддержка наших людей и благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам. Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности, – написал он в Telegram. – Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности, Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает чёткое предложение по этому поводу членам ООН».

Президент отметил, что у него намечены важные двусторонние встречи в США.

Белый дом сообщал о запланированной встрече Зеленского с президентами США Джо Байденом и Анджеем Дудой, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выступлении в Конгрессе.

Также, как написал Зеленский, он намерен встретиться с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством США.

«Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Поблагодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость», – добавил он.

Для справки. 78-я сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 12-го по 30 сентября. В состав официальной делегации Украины для участия в работе сессии вошли Дмитрий Кулеба — Министр иностранных дел Украины, Сергей Кислица — Постоянный представитель Украины при ОООН, Игорь Жёлква, Андрей Сибига, Андрей Смирнов- заместители руководителя Офиса Президента Украины, Андрей Костин — Генеральный прокурор, Рефат Чубаров — председатель Меджлиса крымскотатарского народа, Антон Кориневич — Посол по особым поручениям МИД Украины, Дмитрий Лубинец — Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Ирина Мудра — заместитель Министра юстиции Украины, Валентин Скуратовский — директор Департамента международных организаций МИД Украины.

Одесса News информировала о посещении Зеленским раненых военнослужащих в клинике в Нью-Йорке.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy