«Зе! Убийца Конституции»: с такой надписью на футболках пришли в Раду два экс-нардепа

Народные депутаты первых созывов Степан Хмара и Виктор Шишкин, участвовавшие в разработке и принятии Конституции Украины в 1996 году, пришли вчера, 28 июня, на торжественное заседание Верховной Рады в футболках с надписью «Зе! Убийца Конституции».

Об этом сообщает «ГОРДОН».

Во время выступления Президента Украины Владимира Зеленского экс-нардепы встали и слушали выступление Главы государства стоя.

Кстати. Конституция Украины принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Некоторые её положения впоследствии были изменены. Ежегодно 28 июня отмечают День Конституции Украины.

Нардеп, бывший советский политзаключённый, Герой Украины Хмара входил в одну из рабочих групп, которые работали над окончательной редакцией спорных статей текста Конституции.

Нардеп, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного Суда Шишкин был замглавы конституционной комиссии, занимавшейся подготовкой текста Основного закона ещё с 1991 года. За участие в разработке Конституции в 1996 году получил звание заслуженного юриста Украины.

Одесса News сообщала, что Президент Украины по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами 11 представителей одесского региона.

Видео и фото из доступных источников

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.