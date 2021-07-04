Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одесскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

«В Одесской области Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в Одессе по случаю праздника официальные торжества начнутся на Морском вокзале. Будет проведён ритуал поднятия военно-морского флага и флагов расцвечивания на кораблях Военно-Морских Сил ВСУ. В акватории Одесского залива из катеров ВМС ВСУ возложат на воду венки и цветы в честь погибших моряков. Военнослужащим ВМС ВСУ будут вручены награды.

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