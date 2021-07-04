Одесские портовики праднуют День работников морского и речного флота

Традиционно, в первое воскресенье июля, в Украине отмечается День работников морского и речного флота.

Руководство Одесского морского порта поздравило своих работников с этим профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации морпорта.

В поздравлении, в частности, говорится:

«На протяжении всех лет украинской независимости Одесса удерживает за собой репутацию универсального морского порта и ведущего транспортного кластера с гарантированным качеством услуг. Портовые операторы, которые занимаются привлечением и перевалкой грузов на причалах — это высокопрофессиональные команды, благодаря которым наше предприятие работает стабильно, несмотря на карантин и жёсткую конкуренцию со стороны других портов Чёрного моря. Высокий авторитет компаний Одесского порта, которые предоставляют возможность самореализации квалифицированным специалистам рабочих и инженерно-технических специальностей, мотивирует тысячи наших сограждан выбирать профессию докера, стивидора или менеджера в сфере морских перевозок. Одесса была и остаётся городом портовиков!»

Начальник администрации Одесского морского порта Максим Лапай, почётный президент порта, Герой Украины Николай Павлюк, председатель Профсоюза РМТ порта Владимир ЗАЙКОВ пожелали коллегам, труженикам моря, ветеранам порта «успехов в работе, неисчерпаемой энергии в служении Одесскому порту и морской державе Украина».

Одесса News присоединяется к поздравлениям и желает портовикам, всем, кто посвятил себя водному транспорту, крепкого здоровья и семейного уюта.

Как сообщала Одесса News, 4 июля также отмечается День ВМС ВС Украины.

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