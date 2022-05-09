Премьер-министр Шмыгаль в Одесском порту: как решить проблему агроэкспорта

9 мая Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского совета Шарль Мишель ознакомились с текущей ситуацией деятельности порта Одессы и обсудили шаги по решению проблемы экспорта украинской агропродукции.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Глава украинского правительства подчеркнул, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны для глобальной продовольственной безопасности, ведь с 24 февраля судоходство в Чёрном море остановлено.

«Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты с внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокированы почти 70 судов, в том числе 10 — в Одесском порту. Подавляющее количество кораблей — балкеры и суда для перевозки генеральных грузов», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что заблокированы 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы.

По словам Премьер-министра, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и железной дорогой, другие же стоят под обстрелами или захвачены российскими военными. Глава правительства подчеркнул, что Украина теряет 170 млн долларов ежедневно в результате заблокированных портов, а экспортные возможности нашей страны упали более чем на половину.

«Блокирование Россией морских портов Украины уже привело к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать всё, чтобы не допустить голода в отдельных странах», — подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что сегодня Кремль пытается дезинформировать мировое общество, чтобы снять с себя санкции. По его словам, вина в продовольственном кризисе лежит только на России.

«Мир должен увидеть, что на самом деле происходит и как Россия блокирует морские порты Украины, создавая дефицит продовольствия в мире», — отметил Шмыгаль.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Одесса играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран всего мира.

«Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. А это потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несёт Россия», – сказал Шарль Мишель.

Президент Европейского совета заверил, что ЕС сделает всё возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.

Кстати. Украина производит существенную долю мирового продовольствия, но не может поставить на мировой рынок рекордные осенние урожаи из-за войны, развязанной Россией. Экспорт зерна ограничен до 500 тысяч тонн в месяц по сравнению с 5 миллионами тонн до войны. Это, по данным Минагрополитики, приводит к потерям в 1,5 миллиарда долларов.

Фото и видео: Кабмин

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