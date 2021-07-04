Сегодня Одесса отмечает День Военно-Морских Сил

4 июля Одесса отмечает День Военно-Морских Сил Украины.

Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом в бескрайнюю морскую даль, не мечтал бы отправиться на белоснежном лайнере, на яхте или катере в захватывающее путешествие…

Не случайно профессия моряка издавна окружена таким романтическим ореолом, и чуть ли не каждый подросток мечтает стать капитаном дальнего плавания.

По случаю праздника в Одессе официальные торжества начнутся с 9:00 на Морском вокзале. Будет проведён ритуал поднятия военно-морского флага и флагов расцвечивания на кораблях Военно-Морских Сил ВСУ. В акватории Одесского залива из катеров ВМС ВСУ возложат на воду венки и цветы в честь погибших моряков.

Также по случаю праздника военнослужащим ВМС ВСУ будут вручены награды.

Ожидается, что в торжественных мероприятиях примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

После официальной части празднования перед одесситами и гостями города выступит с концертом творческий коллектив Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Вечером, в 19:00, в Летнем театре Горсада готовится совместный концерт Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил ВСУ и оркестра 6-го флота Соединённых Штатов Америки.

От имени командования Военно-Морских Сил личный состав ВМС ВСУ с праздником поздравил всех офицеров, старшин, сержантов и матросов, их семьи командующий Военно-Морскими Силами Вооружённых Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Флот — это, в первую очередь — люди. Флот это — вы. Ни одна самая дорогая и сложная техника без вас не стоит ничего. Именно поэтому хочу пожелать вам сегодня крепкого тыла, вдохновения и удачи. Мы уверенно движемся вперёд, к нашим стратегическим целям благодаря вашему упорному труду, поддержке и пониманию со стороны руководства страны, наших иностранных партнёров и народа Украины. Мы не стоим на месте. Многое сделано за год. Поставлен на вооружение противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», на очереди получение беспилотного летательного комплекса «Bayraktar», начато строительство корветов для национального флота типа «Ада». Продолжаются испытания новых БТР для нужд Морской пехоты и переход на единый тип колёсной легкобронированной техники «Козак-2». Учебные заведения ВМС осваивают новые направления подготовки личного состава. Инфраструктура ВМС тоже развивается: идёт развитие штабов, общежитий и новых баз ВМС. Уверенно развивается водолазная составляющая национальных ВМС. В течение прошлого года, начиная с 2014 года, отремонтировано большое количество кораблей за всё время независимости Украины. Приобретает возможности новосозданный орган военного управления — флотилия ВМС. Морская пехота с честью выполнила возложенные на неё обязанности в зоне проведения ООС. У нас амбициозные планы и инструменты их реализации. Нужны время и настойчивость. Украина — морская держава и это очень важно для развития страны. Всё это понимают украинцы, наши друзья и наши враги. Но пока есть флот Украины, пока есть украинские военные моряки, мы будем бороться за наше море. С праздником вас! Слава Украине!»

Одесса News поздравляет всех моряков, работников флота и желает им семь футов под килем!

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