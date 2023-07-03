Зеленский посетил в Одесской области военный госпиталь

2 июля в рамках своего рабочего визита в Одессу Президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и наградил украинских моряков.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства пообщался в одном из медицинских учреждений, где проходят лечение раненые военнослужащие Военно-Морских сил ВСУ, с военными и вручил государственные награды.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге воины награждены орденами «За мужество» ІІІ степени, а также медалями «За военную службу Украине» и «Защитнику Отечества».

«Приветствую вас с Днём Военно-Морских сил Украины! Спасибо за службу. Вы молодцы! Желаю скорейшего выздоровления. Слава Украине!», – сказал Владимир Зеленский.

Президент также пообщался с персоналом больницы и отметил представителей медицинской службы ВСУ орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, Данилы Галицкого и медалью «Защитнику Отечества».

«Хочу поблагодарить за внимание к нашим героям, за вашу работу, пожелать вам здоровья», – отметил Глава государства.

Как сообщала Одесса News, 2 июля в рамках рабочего визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах, посвящённых Дню ВМС ВСУ, заслушал доклад Командующего ВМС об оперативной ситуации в Чёрном море, встретился с курсантами Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия».

Фото: ОПУ

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