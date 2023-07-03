В Одессе  Владимир Зеленский  встретился с курсантами Одесской морской академии

2 июля Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Одесской области, встретился с курсантами Института Военно-Морских сил Национального университета «Одесская морская академия» и принял участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Обращаясь к курсантам, Глава государства отметил, что Украина — одно из тех государств, которые умеют сражаться и побеждать, в том числе и на море. Это, по его мнению, будет иметь глобальное значение, ведь немногие государства в мире способны на такое.

«Судьба Украины, безусловно, – быть крепкой. Быть свободной частью свободного мира. Я уверен, что Украина защитит себя в этой войне и вернёт все своё, что пока временно контролируют оккупанты. А после войны Украина Победы будет учить других в мире прочности, в том числе и на море, будет учить защите свободы. Украина станет донором глобальной безопасности и глобальной силы, и я верю, что ваши знания, ваша сила, ваши будущие победы приблизят это могущественное время для нашего прекрасного государства, для наших людей», – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к курсантам.

Президент вручил защитникам государственные награды, особо отметив морпехов знаменитых 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, а также боевые флаги 64-му отдельному пушечному артиллерийскому дивизиону 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, 26-му и 27-му отдельным дивизионам речных катеров речной флотилии.

От имени всего Украинского государства и народа он поздравил часовых морских рубежей Украины с профессиональным праздником – Днём Военно-Морских сил ВСУ.

«Многие в России думали, будто Чёрное море – это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы вроде бы не выдержат ударов России. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море», – сказал Президент.

Глава государства акцентировал, что украинская оборона в этой войне с российским агрессором состоит из разных больших и малых эпизодов, суммарно дающих защиту государству и возможность двигаться вперёд и на суше, и на море.

«Наши Военно-Морские силы вместе с другими элементами сил обороны и безопасности Украины оградили от российских десантных операций наше Черноморское побережье. Вы защитили Одессу, которую российские оккупанты мечтали покорить или уничтожить. Нашими ракетами был затоплен российский флагман, и это было настолько унизительно для Кремля, что они до сих пор боятся обнародовать все детали этой потери. Мощное участие Военно-Морских сил в совместной операции с нашими разведчиками и защитниками позволило освободить от оккупантов остров Змеиный, и это вернуло безопасность значительной части украинской акватории», – констатировал Владимир Зеленский.

По его словам, эти и другие мощные операции сил обороны приучили российский флот не приближаться к украинским берегам.

«И если российские военные корабли ещё останутся в Чёрном море… если останутся, то они будут бояться приближаться и к нашему украинскому Крыму, и к нашему побережью Азовского моря. Это обязательно будет. Я это знаю. Я вижу это в глазах наших военных моряков, наших морпехов, командиров наших Военно-Морских сил, в мастерской работе наших артиллеристов, морских авиаторов и работающих ради нашего флота морских дронов», – подчеркнул Глава государства.

Зеленский вручил отличие Президента Украины «За мужество и отвагу» 10-й морской авиационной бригаде имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая ВМС ВСУ и 88-му отдельному батальону морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Как сообщала Одесса News, 2 июля в рамках рабочего визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Командующего ВМС Алексея Неижпапы об оперативной ситуации в Чёрном море.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy