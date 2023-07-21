Ткаченко заявил, что «средства на культуру не менее важны, чем на дроны» и подал в отставку

Министер культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал Премьер-министру заявление об отставке.

Об этом Ткаченко сообщил в Теlegram.

«Принёс сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу», — написал он.

По словам Ткаченко, культура во время войны важна, потому что «это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего».

Он убеждён, что и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны.

«Потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других», — подытожил министр.

Вчера же Президент Украины предложил главе правительства Денису Шмыгалю найти внебюджетные средства на актуальные культурные проекты и рассмотреть замену министра культуры и информационной политики, о чём он сказал в вечернем обращении.

По мнению Главы государства, максимум бюджетных ресурсов должны идти на оборону. А проекты, которые могут быть реализованы за счёт внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

«Это касается разных сфер, в частности отрасли культуры. Музеи, культурные центры, символы, сериалы – всё это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Не государственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», – сказал президент.

Для справки. В 2023 году на сайте Кабмина обнародовали петицию с призывом уволить Ткаченко. Она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов, но в правительстве посчитали, что оснований для увольнения министра нет.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он называл «стиль и подходы к управлению процессами» в Кабмине, в частности, решение об отделении от МКИП Госкино, а также несогласие с госбюджетом на культуру 2022 года.

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