Одесский музей ждут «Большая реставрация», но маленькие деньги

В Одесском музее западного и восточного искусства (ОМЗВИ) рассказали, на что пойдут деньги по программе Президента Владимира Зеленского «Большая реставрация».

Как рассказал руководитель ОМЗВИ Игорь Пороник в интервью одесскому телеканалу «Первый городской», выделяемые средства из госбюджета должны пойти на обновление инженерных сетей, пишет ТАЙМЕР.

По его словам, необходимая для проведения работ проектная документация была подготовлена ещё в прошлом году.

«Хочу сделать акцент на том, что это именно реставрационный ремонт. Это существенно, потому что проектная документация, направленная на реставрационный ремонт, это прежде всего поддержание эксплуатационной пригодности здания и там меньше, собственно, реставрации, хотя это всё — реставрационные работы. Это больше модернизация сетей и оборудования… Вентиляция, кондиционирование, система охраны, система пожаротушения и пожарооповещения. Но самое важное, что там заложена совершенно новая система отопления, автономная», — рассказал Пороник.

Кроме того, проект ремонта предусматривает улучшение освещения в помещениях, поскольку сейчас многие картины просто теряют свою красоту.

Как сообщала Одесса News, три находящихся в Одессе объекта — здание филармонии, ОМЗВИ и Одесский художественный музей — попали в список объектов, подлежащих ремонту по программе «Большая реставрация». При этом музеям обещано выделить всего по 15 миллионов гривен.



«Насчёт 15 миллионов, знаете, я слышу только от журналистов, потому что документов я ещё не видел. И, повторюсь, мы не заказчики в данном случае, хотя была идея два года назад сделать заказчиками нас, именно музей. Заказчик — департамент капитального строительства и дорожного хозяйства», — отметил Игорь Пороник.

Кстати. Фасады ОМЗВИ были отремонтированы в 2008 году и находятся пока в неплохом состоянии. На работы ушли тогда 16 миллионов гривен при смете в 42 миллиона. Построено здание музея в 1858 году.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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