Одесская полиция задержала 4-х человек, кравших самокаты и велосипеды

Полицейские разоблачили четырёх мужчин, промышлявших кражей у жителей Одессы самокатов и велосипедов.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, всего на счету злоумышленников восемнадцать фактов краж на сумму около ста тысяч гривен нанесённого потерпевшим ущерба.

«Правонарушители присваивали оставленный гражданами в подъездах и на стоянках двухколёсный транспорт, повреждая защитные замки. Похищенное имущество они продавали рядовым гражданам или сдавали в ломбарды», — говорится в сообщении.

Фигурантам – четырём местным жителям в возрасте от 30-ти до 54-х лет – объявили подозрения по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Поскольку младший из них недавно освободился с мест лишения свободы, его поместили под домашний арест с применением электронного средства контроля.

За совершение краж мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года судья Малиновского райсуда Одессы Александр Гарский установил вину двух молодых людей в краже техники из автомобилей и приговорил каждого к одному году лишения свободы условно и чтению книг.

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