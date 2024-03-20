На Запад надейся, а сам не плошай: мэр Одессы рассказал о ремонте раненого собора

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Об этом говорится на Telegram-канале «Одесса. Официально».

Отмечается, что Одесса пока не получила финансовую помощь на восстановление собора, обещанную Италией и ЮНЕСКО, поскольку «в любой стране использование бюджетных средств требует соблюдения суровых процедур, требующих времени».

В октябре 2023 года Италия объявила о помощи Одессе и уже в декабре определила сумму средств на восстановление собора. Впоследствии проходила документальная работа по подготовке проекта и подписанию соглашения между Правительством Италии и ЮНЕСКО, которое закрепило взаимоотношения сторон со стороны Италии, ЮНЕСКО и Украины.

Подчёркивается, что днями координатор ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески сообщила городскому совету о получении международной организацией транша 500 000 евро от Правительства Итальянской Республики на восстановление собора и в ближайшее время ожидается прибытие в Одессу экспертной группы и непосредственно руководителя офиса ЮНЕСКО в Украине.

“У нас не было времени ждать, ведь мы могли потерять ещё то, что осталось от собора после попадания ракеты. Поэтому за средства благотворителей и прихожан Одесской епархии была восстановлена крыша, а также начались работы по восстановлению наиболее повреждённой части здания. Сегодня на совещании мы обсудили все моменты, требующие корректировки в нашем рабочем плане взаимодействия с ЮНЕСКО и итальянцами по собору, а также реставрацию других памятников, повреждённых в результате российской вооружённой агрессии”, – прокомментировал городской голова Геннадий Труханов результаты совещания.

Также отмечается, что итальянцы рассматривают более масштабный долгосрочный формат сотрудничества с Правительством Украины по восстановлению Одессы и системного комплексного подхода к сохранению наследия через обучение специалистов, разработку регуляторных документов и стандартов в сфере культурного наследия.

“Италия рядом с Одессой и мэром Геннадием Трухановым. Мы будем делать всё правильно и, по возможности, быстро”, – отметил советник городского головы, Амбасадор Одессы в Италии Атиллио Маллиани.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 23 июля 2023 года российские войска совершили массированную атаку по территории Одессы и области. Захватчики выпустили 19 ракет разного типа. Удар пришёлся на исторический центр Одессы, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате атаки повреждены 29 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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