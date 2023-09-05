Украина и Италия обсудили, как в Одессе восстановить Спасо-Преображенский собор

И.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев 4 сентября встретился со специальным посланником министра иностранных дел Италии, координатором рабочей группы от Италии по восстановлению и укреплению устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа для обсуждения вопросов по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, повреждённого россиянами.

О результатах встречи информирует пресс-служба Минкульта.

Отмечается, что итальянская сторона выразила готовность стать патронатом в восстановлении Одессы и присоединиться к процессу восстановления Одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора.

«Работа по поиску соответствующих экономических и технических решений для восстановления этого важного исторического объекта уже начата», — говорится в сообщении.

Карандеев выразил «искреннюю благодарность итальянской стороне за особое внимание, которое они уделяют нашим вызовам, в частности, Одессе. Также мы благодарим всех граждан Италии за их поддержку в военном и гуманитарном направлениях. Военная поддержка необходима для достижения победы, а гуманитарная – для того, чтобы мы могли устоять и смотреть вперёд с уверенностью в будущее. Это свидетельствует о вашей вере в победу Украины и в нашем дальнейшем восстановлении в соответствии с европейскими стандартами», — подчеркнул Ростислав Карандеев.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 23 июля российские войска совершили массированную атаку по территории Одессы и области. Захватчики выпустили 19 ракет разного типа. Удар пришёлся на исторический центр Одессы, внесённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате атаки повреждены 29 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Фото: МКИП

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