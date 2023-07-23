Оккупанты выпустили ночью по Одессе 19 ракет, уничтожено 9

Во время ночного обстрела российские захватчики выпустили по Одесской области 19 ракет.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

«В целом противник применил 19 ракет разных типов: 5 крылатых «Ониксов» из берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым); 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолётов Ту-22МЗ (акватория Чёрного моря); 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» — предположительно, с подводной лодки (акватория Чёрного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» (Крым); 2 баллистические ракеты «Искандер-М» (Крым)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей: 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»; 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К».

По словам руководителя пресс-центра Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, «попадания пришлись по портовой инфраструктуре, что и было приоритетом врага. Но, учитывая погрешность ракеты Х-22, попали в районы города, которые прилегают к порту. Также были попадания в более отдалённые районы, где находится частный сектор и нет никаких военных объектов».

Как сообщала Одесса News, в результате сегодняшнего ночного ракетного обстрела в Одессе один человек погиб — охранник частного заведения, одного спасатели успешно деблокировали, 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребёнка госпитализированы.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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