Агент ФСБ, корректировавший ракетные удары по Одессе, получил 15 лет тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент ФСБ, действовавший в Одесской области. Злоумышленник корректировал воздушные удары России по территории южного региона Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.

Отмечается, что для наведения вражеского огня агент фиксировал геолокацию потенциальных целей, а затем мессенджером направлял их своему российскому куратору. Кроме того, после обстрелов города он обходил места прилётов, чтобы выяснить их последствия и отчитаться об этом ФСБ.

Одновременно злоумышленник пытался выявить пункты базирования обороняющих Одессу зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в марте 2023 года при попытке передачи разведданных агрессору.

По данным следствия, вражеским сторонником является местный житель. Во время обыска в доме предателя изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его преступной деятельности.

Суд назначил предателю 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года по материалам Службы безопасности реальный срок заключения — 3 года — получил сторонник врага из Одессы, распространявший в социальной сети антиукраинские нарративы и оправдывавший вооружённую агрессию России.

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