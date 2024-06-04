11 погибших в Одессе детей — 11 посаженных сакур: в Одессе прошла акция памяти

4 июня, в День памяти детей, погибших в результате вооружённой агрессии Российской Федерации, в Одессе провели акцию Памяти.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что во время полномасштабного вторжения в Одесской области в результате вражеских обстрелов погибли 11 детей, из них 9 — в Одессе. В память о детях, убитых россиянами, возле здания Одесской областной госадминистрации высадили 11 сакур.

«На деревьях развесили колокольчики, символизирующие голоса маленьких украинцев, жизнь которых унесла война. Акция прошла по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Также прошла панихида по погибшим на ул. Добровольского, 134, где в результате дроновой атаки в марте этого года погибли пятеро детей», — говорится в сообщении.

«Мы помним каждого убитого маленького украинца, каждого маленького одессита. Самое страшное горе для каждой семьи – потеря ребёнка. Это горе и для нас», — сказала заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

Кроме того, во время акции состоялась церемония возложения цветов и установка лампадок у памятных знаков. В учебных заведениях проводятся тематические мероприятия просветительского и воспитательного содержания, а в храмах города прошли молебны за детей-жертв агрессии.

Одесса News информировала, что в Одессе 26 мая прошла церемония прощания с 5-летней Златой, умершей от ранения во время ракетного обстрела побережья 29 апреля.

Фото: «Одесса», ООГА

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