У жены экс-нардепа Маркова арестовали её недвижимость в Одессе на 250 млн грн

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене Инессе Марковой – жене экс-нардепа от запрещённой Партии регионов Игоря Маркова.

Об этом пресс-служба ведомства проинформировала 4 июня.

По данным следствия, они оба выехали на территорию страны-агрессора России в 2014 году.

Там фигурантка является совладелицей компании «Инженерный центр информационно-аналитических систем», которая работает на оборонное производство оккупантов. Среди соучредителей фирмы – подсанкционный российский певец Григорий Лепс, который выступает в поддержку войны против Украины, утверждают в СБУ.

«По заказу корпорации «Ростех» компания предательницы разрабатывает бортовые системы для боевых вертолётов РФ. В частности, речь идёт о КА-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». Установлено, что с начала полномасштабного вторжения России фирма подозреваемой поставила оккупационным силам программных продуктов более чем на 100 млн рублей», – говорится в сообщении.

Подозрение Марковой квалифицировано по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). По ходатайству СБУ суд арестовал её коммерческую и жилую недвижимость ценой более чем 250 млн грн, в том числе – частный дом и земельный участок в Одессе.

Игорь Марков

Одесса News информировала, что в октябре 2013 года Марков был арестован по делу об избиении в 2007 году активистов, протестовавших против установления в Одессе памятника Екатерине ІІ. На свободу он вышел в конце февраля 2014 года, после чего выехал в Россию, где принимал участие в работе «Комитета спасения Украины» во главе с экс-премьером Украины Николаем Азаровым. В августе 2015 года Марков был задержан в Италии по требованию украинского бюро Интерпола и помещён под домашний арест. Киев добивался его экстрадиции на основании постановления Приморского суда Одессы – после начала нового уголовного производства по инциденту 2007 года.

В феврале 2016 года Марков был освобождён из-под домашнего ареста в Италии, после чего улетел в Москву. В сентябре 2018 года в прокуратуре Одесской области сообщили, что совместно с СБУ Маркову сообщение о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности Украины. В июне 2022 года ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности и в августе объявили его в международный розыск.

11 мая 2023 года СБУ сообщила Маркову о новом подозрении — в госизмене.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy