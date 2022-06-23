Экс-депутату из Одессы Маркову сообщили о подозрении в коллаборационизме

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему народному депутату от Партии регионов Игорю Маркову.

Об этом Служба безопасности Украины сообщает в Теlegram.

Отмечается, что в марте 2022 года фигурант находился на временно захваченной территории Киевской области вместе с войсками РФ.

«Он был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об «асвабадителях». Впоследствии эти ролики публиковали прокремлёвские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны РФ», — говорится в сообщении.

В мае подозреваемый принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку её агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что народный депутат Украины VII созыва, житель Одессы, в 2014 году выехал в Россию, где совершал активные действия во вред суверенитету и независимости Украины.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и по материалам СБУ и Нацполиции бывшему народному депутату сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Кстати. Среди правоохранителей системы Министерства внутренних дел уровень коллаборантов на данный момент как минимум в 10 раз ниже, чем был в 2014-15 годах.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд два обвинительных акта в отношении двух жителей Белгород-Днестровска по фактам осуществления ими коллаборационной деятельности.

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