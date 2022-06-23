Несмотря на военное положение, в Одессе начата подготовка к отопительному сезону

В одессе началась подготовка к отопительному сезону.

Об этом сообщила директор Коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова, информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Несмотря на военное положение в стране и агрессию Российской Федерации, КП «Теплоснабжение города Одессы» начало подготовку к отопительному сезону. Проводятся регламентные работы по замене участков тепловых сетей, идёт подготовка котельных, при этом порядка 30% котлов прошли модернизацию. Также проводится текущий и капитальный ремонт оборудования центральных тепловых пунктов, в планах к началу сезона — установить теплосчётчики в тех домах, где их ещё нет», — отметила Анна Позднякова.

Отмечается, что готовят жилые дома к отопительному сезону и сотрудники управляющих компаний города.

«Есть график необходимых плановых работ, и мы его придерживаемся», — отметил заместитель директора Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан.

Как сообщала Одесса News, в Одесской мэрии анонсировали открытие первых детских садов в июле.

Видео: «Одесса»

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