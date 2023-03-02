Кому в Одессе 2 марта отключается теплоснабжение

В связи с проведением неотложных аварийно-технических работ КП «Теплоснабжение города Одесса» сегодня, 2 марта, отключит теплоснабжение некоторым жителям города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».

Отмечается, что теплоснабжение будет прекращено в центре города на следующих улицах: Крымская; Семёна Палия; Десантный бульвар; Марсельская; 40 лет обороны Одессы; Заболотного; Ростовская; Сахарова.

Ориентировочное время окончания работ 18:00.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области разрешено продавать алкоголь до 22 часов.

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