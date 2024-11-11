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11 ноября часть Одессы останется без света

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Дома многих одесситов 11 ноября будут отключены от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Южными РЭС: Ахматовой, 6, 34-40, Костанди, 25-77а, Львовская, 52; Равенства, 2-28, 46а, Сумская, Айвазовского (Тимирязева), 72-84в, 24-69б, Харьковская, 1-20, архитектора Нештурхина (Шишкина), 39, Юннатов, 1-15, ёлочная, 5, дорога Фонтанская, 129, Костанди, 60, Харьковская, 20б, пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106, пер. 1-й Юннатов, 1-12. Работы до 17:00.

Айвазовского (Тимирязева), 34, Абрикосовая, 4-105а, пер. Абрикосовый, 1-29, 43, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, пер. Львовский, 76, Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195, пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197, пер. Равенства, 92, Рыбацкая, 20, дорога Фонтанская, 106/37,40, пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3. Работы до 19:00.

Северные РЭС: Метизная (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Гобеленовая (3-я линия 8 марта), Фахова (4я линия 8 марта), Бондарная (5-я линия 8 марта), Аграрная, 1-21. Работы до 17:00.

Академика Заболотного, 57/2-67, Балтская дорога, 37-84а, Вячеслава Кириллова, 1а-42, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63, Главная, 1-33, Холмистая, 1-15, Звонкая, 1-32, Жевахова, 19, 92, 94, Жевахова гора, 17, 72, 87, Закарпатская, 1-72, Кавказская, 1-41, Карьерная, 1-24, Февральская, 1-59, Марсельская, 36, 32/2, 32/1, 34, Петра Болбочана (Мичурина), 4а, Посевная, 1-56, Прокатная, 1-12а, ул. Семёна Палия, 93, Флотская, 2-29а, Воловая площадь (пл. Мичурина), 2-29а, Технарский пер. (1-й пер. 8 марта), Арочный пер. (2-й пер. 8 марта), Паркетный пер. (3-й пер. 8 марта), Пробковый пер. (4-йй пер. 8 марта), Анкерный пер. (6-йй пер. 8 марта), Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта), Волтона пер. (9-й пер. Восьмого марта), пер. 1-й, 2-й Февральский, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский, пер. Асеева, пер. Баркасный, 1, 1а, 2, 4, пер. Бориса Кифоренко, 2-35, пер. Владимира Терещенко, 7,13а, пер. Игоря Киселёва, 1-33, пер. Кавказский, 1-8 пер. Навигационный, 1-19, пер. Неплия, 1-12, пер. Олега Андрейца, 1, 6, 7, 3, пер. Олега Стороженко, 2-10, пер. Александра Пресича, 2-26, 2-10, спуск Восьмого марта, 1-6. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Б-р Итальянский, 2-8, 11, Бажана, 1-20, О. Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а, Ближние Мельницы, Богуна, 6а, 12/2, 21, Вадатурского (Малиновского), 79-152, Большая Арнаутская, 24-91, Гимназическая, 3-30, Гранатная, 1-25, Европейская, 81-93, Йозефа Прибика, 7-49, Канатная, 72-81, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33/1, Клименко, 25, 33в, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63а, Композитора Лятошинского, Кордонная, 3а-74в, Косяченко Алексея, 1-44, Листа Ференца (Елина), Малая Арнаутская, 36-107, Малишевского (Гастело), ​​9-55, Николая Лысенко (Корнюшина) , 1а-27а, Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63, Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6, 30-54, Осипова, 39-50/52, Пантелеймоновская, 54-76, Платановая, Итальянская (Пушкинская), 41-83 , 114,116, Ришельевская, 66, 68, Святослава Рихтера, 8-109, Сельская, 7-44, Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25, Старорезничная, 16/18, 20, Текстильщиков, 1-14а, Тэсс, 1-60, Туристская, 1-19, Успенская, 61, Ивана Фунтового (Бабаджаняна), Ямчитского, 3, 3а, дорога Овидиопольская, 3/1, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, пер. Сиреневый, Гранатный, 2-8/1, пер. Цветочный, 10, пер. Ковровый, 5,7,9, пер. Граничный, 1-35, пер. Короткий, 2-4, пер. Малиновский, 7 пер. Мостовой, 1-4 пер. Ониловой, 13-17, пер. Парашютный, 1, 1б, пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25, пер. Туристский, 2-12б, проезд Сиреневый, 1-6, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

«Ситуация в энергетике сложная», — сказал Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа, а 15 октября он провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвящённое энергетике.

6 сентября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что у Украины есть шанс пройти зиму без отключений cвета.

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