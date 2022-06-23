В июле в Одессе откроются 18 детсадов с бомбоубежищами

В Одесской мэрии анонсировали открытие первых детских садов в июле.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, в этих садиках обустроили надёжные убежища для детей и сотрудников, для чего использовали существующие под детсадами подвалы. Во время воздушной тревоги дети и воспитатели будут спускаться под землю в безопасное место.

Отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное совещание в нескольких городских детских садах, в которых обустраивают такие укрытия.

«Для запуска экономики города и страны работающим родителям необходимо, чтобы наши детские сады начали работать, поэтому перед их открытием мы занимаемся оборудованием убежищ», — отметил Геннадий Труханов.

Открытие учреждений планируется поэтапно, к середине июля начнут работу 18 детских садов, а в августе планируется запуск всех дошкольных учреждений, имеющих убежище.

«Мы никогда не могли представить, что подвалы детских садов превратятся в убежища на случай воздушной тревоги, однако таковы реалии сегодняшней жизни. Мы обязаны уберечь наших детей от обстрелов оккупантов», — добавил мэр.

Как сообщала Одесса News, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) планирует продолжить оказание Одессе гуманитарной помощи, в том числе в виде ежемесячных денежных выплат семьям беженцев с детьми.

Фото и видео: «Одесса»

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