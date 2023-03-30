Мэр Одессы проверил школьные убежища

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил две одесские школы с целью проверки наличия укрытий от ракетных ударов и подготовки учебных заведений для проведения очного обучения.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что всего в Одессе 69 учебных заведений имеют укрытия, что даёт им право проводить очное обучение.

«С 1 сентября 2022 года образовательный процесс начался в 122 заведениях общего среднего образования Одессы. Большинство родителей выбрали для своих детей дистанционную форму обучения. Школы, имеющие простейшие укрытия, работают в смешанном формате: очно – основные предметы, другие – дистанционно», — говорится в сообщении.

В других заведениях для перевода их на очную форму продолжается системное устройство укрытий разных типов. В двух таких школах и побывал Геннадий Труханов.

В одной из них обустроено стационарное хранилище, оборудованное всем необходимым согласно нормативам. В другой – по рекомендациям ГСЧС установлена надземная модульная конструкция из сплошного армированного бетона.

«Мною поставлена задача до 1 сентября нового учебного года открыть все школы и садики, где потенциально возможно сделать укрытие», – отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Одессу из Германии вернулись воспитанники одесского детского дома «Мишпаха».

Фото и видео: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.