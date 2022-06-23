Зеленский: Освободить украинскую землю и прийти к победе – наша национальная цель

Освободить украинскую землю и прийти к победе – это наша национальная цель, над реализацией которой мы должны работать каждый день.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский, в частности, напомнил, что 22 июня в Украине отмечается как День скорби и памяти жертв войны. «Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется», — сказал Президент.

«Сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля то же, что нацисты 22 июня. Многое об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда от утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее. Значительно быстрее. Это наша национальная цель, и мы должны работать на её реализацию ежедневно. Не только государство, но каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно», — подчеркнул Зеленский.

Президент, анализируя фронтовую ситуацию 22 июня 2022 года, отметил, что «захватчики били по Николаеву, семь ракет. К счастью, погибших не было, пять человек ранены. Были удары и в Харьковской области. Есть жертвы. Обстреливали границы Черниговской и Сумской областей.

На Донбассе массированные авиационные и артиллерийские удары. Цель захватчиков на этом направлении неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь. Лисичанск, Славянск, Краматорск – любой город им нужно сделать таким, как Мариуполь. Полностью разбитым.

Вот почему мы снова и снова подчёркиваем ускорение поставок оружия для Украины. Как можно скорее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и отодвинуть её за границы Украины», — сказал Зеленский в видеообращении.

Президент Украины проинформировал о визите в Украину представителя Минюста США Эли Розенбаума, который окажет помощь в расследовании военных преступлений на территории Украины.

«Наша совместная следственная группа должна быть максимально сильной, чтобы никто из российских преступников не избежал наказания. И это будет одним из самых больших в наше время вкладов в защиту международного правопорядка. Так же, как 1 сентября 1939-го и 22 июня 1941-го завершились Нюрнбергским трибуналом, должно завершиться в справедливом трибунале и 24 февраля 2022 года. Россия должна отвечать за всё зло, которое принесла Украине», — резюмировал Президент.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» № 2319-IX, который Верховная Рада приняла 20 июня.

Видео: ОПУ

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