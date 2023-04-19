Ночью враг атаковал дронами Одесскую область

В ночь на среду, 19 апреля, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства.

В регионе были слышны взрывы, работала ПВО, — сообщили в официальном Telegram-канале Одесской районной военной администрации (ОРВА).

Большинство Shahed-136 уничтожили наши защитники, но есть и прилёт.

«10 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательных служб оперативно ликвидирован. Люди не пострадали» — информирует Оперативное командование «Юг» ВСУ в Facebook.

«Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких», – обратился к жителям начальник Одесской РВА Юрий Крук.

Как сообщала Одесса News, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, производя массированные обстрелы мирных населённых пунктов.

Фото: ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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