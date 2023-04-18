419-й день войны: ВСУ уничтожили станцию РЭБ, БпЛА «Мерлин», нанесли 12 авиаударов

Начались 419-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, был сбит разведывательный беспилотник типа «Мерлин», подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 18 апреля.

Противник несёт значительные потери, но продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на этих участках фронта отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, — подчёркивается в сводке Генштаба.

«Противник нанёс 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населённых пунктов. Есть раненые среди мирного населения», — отмечает Генштаб ВСУ.

Враг вёл безуспешные наступательные действия на Купянском направлении вблизи Синьковки, а также на Лиманском направлении в районе севернее Спирного и на Бахмутском направлении в районе населённых пунктов Ивановское и Предтечино.

На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области.

На Шахтёрском направлении, по информации Генштаба, враг наступательных действий не проводил, совершил обстрелы ряда населённых пунктов.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За сутки произвёл более 40 обстрелов населённых пунктов.

Как сообщала Одесса News, 17 апреля Президент Украины Владимир Зеленский собрал членов Ставки Верховного Главнокомандующего, чтобы проанализировать текущую ситуацию на передовой, действия врага, рассмотреть вопрос обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности, собственного производства.

На главном фото танкист ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook, Обозреватель

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