В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Заим, светлая ему память

На фронте погиб уроженец села Кубей Болградского района Одесской области Андрей Заим.
Об этом сообщил в Facebook Кубейский сельский совет.
Отмечается, что детство будущий защитник Украины провёл в родном селе, позже вместе с родителями переехал в другой город.
«Мы выражаем искренние соболезнования родителям Заим Сергею Ивановичу и Заим (Чекал) Татьяне Степановне, родным и всем, кто знал Андрея. Вечная память Герою!», – говорится в сообщении сельсовета.
Как информировала Одесса News, в Одесской области спустя год после гибели прошла церемония прощания с 37-летним военным Иваном Портьяном.
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Фото: Кубейский сельсовет/Facebook
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