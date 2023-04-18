В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Заим, светлая ему память

На фронте погиб уроженец села Кубей Болградского района Одесской области Андрей Заим.

Об этом сообщил в Facebook Кубейский сельский совет.

Отмечается, что детство будущий защитник Украины провёл в родном селе, позже вместе с родителями переехал в другой город.

«Мы выражаем искренние соболезнования родителям Заим Сергею Ивановичу и Заим (Чекал) Татьяне Степановне, родным и всем, кто знал Андрея. Вечная память Герою!», – говорится в сообщении сельсовета.

Как информировала Одесса News, в Одесской области спустя год после гибели прошла церемония прощания с 37-летним военным Иваном Портьяном.

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Фото: Кубейский сельсовет/Facebook

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