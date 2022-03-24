Украина готова обменять защитников острова Змеиный на российских военнопленных

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук выразила надежду на обмен в ближайшее время украинских военных, захваченных в плен на острове Змеиный в Одесской области.

Об этом она сказала в интервью Суспільному.

«Здесь есть моряки (российские, — ред.), мы спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей», — отметила Верещук, уточнив, что российских моряков спасли, когда они тонули в Чёрном море.

По её словам, российская сторона изъявила желание забрать своих моряков.

«И я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберём. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен», — сказала вице-премьер.

Она также сообщила об обращении к ней уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: моряка на моряка, водителя на водителя и т.д.

«Я говорю: хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских председателей, которых захватили оккупанты? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые представляет РФ, которые подаём мы», — отметила Верещук.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля советник министра внутренних дел Антон Геращенко распространил информацию о том, что на острове Змеиный, предположительно, погибли 13 украинских пограничников: «Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан нах…й! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли. Возможно, погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника нах…й, как посылали запорожские казаки врагов Украины. Вечная слава героям!»

Позже Президент Украины в своём видеообращении заявил, что моряки с острова Змеиный будут посмертно удостоены звания Герой Украины.

28 февраля стало известно, что защитники Змеиного – морские пехотинцы и пограничники – живы, они находятся в плену.

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