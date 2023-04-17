В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Портьян, похоронили через год

В Одесской области прошла церемония прощания с военным 37-летним Иваном Портьяном, который погиб 18 марта 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Великомихайловской объединённой территориальной громады.

Тело героя получили только через год после его гибели, когда провели ДНК-экспертизу.

Защитника похоронили на кладбище громады.

Как сообщала Одесса News, в селе Мироны на Балтщине в марте 2023 года простились с павшим под Марьинкой 25-летним защитником Украины Вадимом Зайцем.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великомихайловская ОТГ, Марина Портьян/Facebook

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