В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Портьян, похоронили через год

В Одесской области прошла церемония прощания с военным 37-летним Иваном Портьяном, который погиб 18 марта 2022 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Великомихайловской объединённой территориальной громады.
Тело героя получили только через год после его гибели, когда провели ДНК-экспертизу.
Защитника похоронили на кладбище громады.
Как сообщала Одесса News, в селе Мироны на Балтщине в марте 2023 года простились с павшим под Марьинкой 25-летним защитником Украины Вадимом Зайцем.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Великомихайловская ОТГ, Марина Портьян/Facebook
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