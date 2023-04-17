В День Пасхи враг нанёс 25 ракетных и 42 авиационных ударов по нашей стране

Начались 418-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. В Пасхальный день — 16 апреля — российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожья, Камышевахе Запорожской области и Снегирёвке на Николаевщине, а также 42 авиационных удара.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке состоянием на 6 утра 17 апреля.

Отмечается, что на Пасху враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и инфраструктуре населённых пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

«Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остаётся высокой», — говорится в сводке Генштаба.

В то же время, как подчёркивает Генштаб, противник несёт значительные потери, но продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, активно применяя оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на этих участках фронта наши воины отразили более 60 атак противника.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населённые пункты Сумской и Харьковской областей.

На Лиманском направлении противник вёл безуспешные наступательные действия в районе севернее населённого пункта Григоровка и недалеко от Спирного, из артиллерийских орудий обстрелял сёла Луганской и Донецкой областей.

На Авдеевском направлении противник в своих наступательных действиях также успеха не имел.

На Шахтёрском направлении вчера враг наступательных действий не проводил, а совершил обстрелы Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Большой Новосёлки и Времивки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населённых пунктов.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Также сбиты 4 вражеских БпЛА (2 — типа «Орлан-10», 1 разведывательный «Элерон» и 1 дрон-камикадзе «Ланцет»).

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики продолжают совершать мародёрство на временно захваченных территориях.

На главном фото вотны-десантники ДШВ ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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