416-й день войны: накануне Пасхи враг активизировался на юге страны

В канун Пасхальных праздников враг повысил активность обстрелов прифронтовых территорий, нарастил присутствие в море и пытается активизировать авиацию.

Так описывает военную ситуацию за прошедший боевой день Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Вероятно продолжение применения управляемых авиационных бомб по прифронтовым территориям, не исключено и использование дронов-камикадзе по объектам критической и стратегической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В целом, по мнению ОК, обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остаётся стабильно сложной, но контролируемой. Изменений в состоянии, составе и положении войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

Отмечается, что враг совершил более 60 обстрелов в течение дня. Пятью истребителями Су-35 атаковал Бериславский район Херсонской области управляемыми авиационными бомбами. Продолжая уничтожать экономический потенциал региона, попал по территории и производственным мощностям промышленного предприятия, разрушено здание зернохранилища. Обошлось без человеческих потерь.

ОК «Юг» информирует об использовании врагом беспилотных разведчиков, атаках мирных населённых пунктов разрывными гранатами, обстрелами из артиллерии и миномётов. Ранения получили 8 человек. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, линии электропередач.

Нашей авиацией нанесено 2 удара по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Каховском районе. В результате точного выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеское войско недосчиталось 10 солдат, 3-х беспилотников, станции радиоэлектронной борьбы, переоборудованной под ДРГ лодки, танка, 5 единиц автобронетехники. На одном из островов уничтожен полевой пункт боеснабжения и наблюдательный пункт.

«В Чёрном море корабельная группировка увеличилась до 12 кораблей, в том числе удвоено количество подводных ракетоносителей – на 2-х лодках 8 ракет типа «Калибр». В направлении одного из пляжей Одесской области из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию её удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 15 апреля, российские захватчики продолжают совершать мародёрство на временно захваченных территориях. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива смазки из электротрансформаторов, что, в свою очередь, приводит к обесточению отдельно взятых улиц населённых пунктов района.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Одесская бригада территориальной обороны получила приобретённый за средства городского бюджета грузовик КрАЗ.

На главном фото: боец экипажа БМ-21 «Град».

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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