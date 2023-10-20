В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Хрищанович

17 августа в районе населённого пункта Урожайное Донецкой области при выполнении боевого задания погиб воин из села Роздол Одесской области Александр Хрищанович.

Об этом сообщает Березовской городской совет.

С Героем попрощались 23 августа в селе Роздол. В этот день Александру должно было исполниться 42 года.

Одесса News сообщала, что в августе 2023 года на войне погибли два бойца из города Южный Одесской области Виктор Неприцкий и Артём Севастеев.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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