В Херсоне в судно под турецким флагом попала российская ракета

Во время атаки, которую российские войска совершили вечером 24 января в Херсонской области, возник пожар на судне «Тузла» под турецким флагом.

Об этом сообщил турецкий канал NVT, пишет Укринформ.

В результате обстрелов Херсона пожар вспыхнул в руле судна. Экипаж не был на борту, поэтому не пострадал, но из-за этого моряки не смогли помочь в ликвидации пожара.

По данным издания TGRT, очевидцы также сообщали о «сильном взрыве» после попадания в корабль, пишет херсонское издание «Мост».

Reuters пишет, что в судно попала российская ракета.

Утверждается, что «Тузла» была одним из кораблей, застрявших в украинских портах после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Источник Reuters сообщил, что в украинских портах, в частности, в Херсоне, заблокированы двенадцать турецких судов, не подпадающих под действие «зернового соглашения».

“Произошло нападение, скорее всего, на порт, и, похоже, взрывной заряд попал в судно. Турецкие суда в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому нет никаких травм или жертв”, – сказал источник на условиях анонимности.

По информации британского портала Lloyd’s List Intelligence, во время обстрела пострадал ещё один сухогруз, название которого не указывается.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля 2022 года бункеровщик «Миллениум Спирит» под флагом Молдовы был подбит российским кораблём в 12 милях от порта «Южный», а 25 февраля российские военные подбили балкер Namura Queen Хфлаг Панамы) в порту «Южный».

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