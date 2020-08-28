Пока мы спали: ночью на Одесском нефтеперерабатывающем прогремел взрыв

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода в ночь с 27 на 28 августа прозвучал взрыв и начался пожар.

Как сообщает «Думская», в полиции рассказали, что после взрыва загорелась трава рядом с подстанцией.

Отмечается, что в районе взрыва стоят гарь и дым.



В полиции подтвердили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом.



Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Местные жители подозревают, что взрыв мог произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на завод, чтобы вырезать кабель.

«Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идёт транзитная линия Аджалык-Усатово», — рассказали жители Шкодовой Горы, проживающие рядом с заводом.

Прибывшие пожарные не исключают, что в результате происшествия могут быть погибшие.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в Затоке Белгород-Днестровского района Одесской области сгорели 2 базы отдыха — «Гранит» и «Атлантида».

Фото и видео: Думская