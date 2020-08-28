Беспредел: под Харьковом расстрелян автобус с активистами

Вечером 27 августа на автодороге в районе посёлка Люботин Харьковской области было совершено нападение на микроавтобус, в котором возвращались из Полтавы 22 члена общественной организации «Патриоты-За жизнь» Ильи Кивы.



Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, автобус был заблокирован и обстрелян из травматического оружия.

«Установлено, что вблизи посёлка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицусиби» вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своём автомобиле. В результате двое активистов общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Позже стало известно, что в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова находятся трое пострадавших в результате стрельбы. По словам заместителя главного врача учреждения Андрея Соцкого, «в больнице находятся трое пострадавших, все — в операционных».

Нацполиция объявила специальную операцию «Сирена» и вскоре задержала группу молодых людей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Твиттере.

«»Зайки» в ряд — задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, лёгкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие — получит по лбу от Державы, без политики», — написал Аваков.

Как сообщал Укринформ, под Харьковом в районе города Люботин обстреляли автобус с членами организации «Патриоты — За жизнь».

Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований сначала согласно ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, затем правоохранители открыли ещё одно уголовное производство — по ч.15, п.1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое по предварительному сговору группой лиц).

В полиции уточнили, что в результате нападения пострадали и были доставлены в больницу четыре человека. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе, о чём написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо полиции Такая эффективность должна стать нормой. Во-первых, общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин — получить ощущение защищённости. Ни принадлежность к определённым политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием для преступлений», — таково мнение Зеленского.

По его словам, «безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследования по таким делам должны происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой… Громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали виновных в нападении — активистов партии «Национальный корпус» и общественной организации «Азов».

«Это преступление «Нацкорпуса» и «Азова» является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти… «Оппозиционная платформа – За жизнь» возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на Президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов», — сообщается на сайте ОП-ЗЖ.

Политическая партия «Национальный корпус» официально заявила, что не причастна к нападению на автобус с членами общественного объединения «Патриоты — За жизнь» Ильи Кивы.

«Политическая партия Национальный корпус, так же как и полк «Азов», который сейчас выполняет боевые задачи на фронте, не причастны к избиению титушек Ильи Киви на трассе Киев-Харьков», — говорится в тексте.

Организацию Кивы в Нацкорпусе назвали «преступной группировкой», которая используется «как пушечное мясо».

«Мы давно предупреждали, что действия психопата Киви могут привести к человеческим жертвам. Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев-Харьков».

Как сообщала Одесса News, 24 августа, в День независимости Украины, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK представители «Национального Корпуса» напали на съёмочную группу.